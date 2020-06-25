Лолита через суд выселит экс-мужа

Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.
"Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — пояснил юрист.
Жорин подчеркнул, что артистка не предъявила экс-супругу никаких требований.
Иванов официально развелся с Лолитой в мае, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.
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