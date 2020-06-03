Лолита в эпидемию коронавируса спела про ценный «Кислород»

В песне удивительным образом сплелись воедино современные фьючер-поп и хип-хоп, приправленные элементами ритм-энд-блюза и легким евро-попом.
Песня снабжена довольно пугающей обложкой, на которой изображена кукла Лолиты в «разобранном» (точнее, расчлененном) виде. К ней почему-то прикреплена бирка с указанием 2019 года.
«Спасает разряд в пять тысяч вольт», - рекомендует «недышащим» Лолита.
Трек вышел на лейбле Universal Music. Авторы музыки и слов - Андрей Осадчук и Никита Богданов.
«Красиво как!» - уже прокомментировал в соцсетях Дима Билан.
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