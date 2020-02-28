«Моя Мишель» представила женский ответ «Мумий Троллю»

«Альбом получился взрослый, осмысленный и очень неоднородный, - говорит солистка и автор песен Таня Ткачук. - В нем можно обнаружить и стилизацию под «советскую» песню, и r&b, и поп, и откровенный стеб. Мы и не думали выпускать альбом в этом году, но в один момент загорелись и записали его фактически за 10 дней, ночевали в студии. Ни одна песня не похожа на следующую ни аранжировкой, ни месседжем, ни настроением.