«Моя Мишель» представила женский ответ «Мумий Троллю»

В релиз продюсерского центра Игоря Матвиенко вошли три трека – «Стюардесс», «Не обещала» и «Созвездия».
«Это только первая часть альбома (как можно было догадаться), летом выпустим ещё 4 песни к нему. Каждый день буду рассказывать про песню, сегодня: «Стюардесс» - это женский ответ на «Такие девчонки» МТ. Всегда хотела песню с аккордеоном. Вдохновили меня стюардессы - романтизированные райские создания, на них всегда хочется смотреть в слоумо».
Концертная презентация EP состоится на праздничном концерте группы «Моя Мишель» в «Главклуб Green Concert» 7 марта.
- Будем петь любимые песни, танцевать дикие танцы и радоваться приходу весны вместе с «Моей Мишель»! - обещают музыканты.
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