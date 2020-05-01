Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом

ЕР «Причины» – коллекция из четырёх треков, созданных на пересечении прошлого и настоящего певицы. Каждый трек наполнен пережитыми чувствами, опытом и причинами, которые привели Ольгу к творческим изменениям, личностному и профессиональному росту.

Главный сингл ЕР – «Спутники». Это первый трек, который Ольга написала в роли самостоятельного артиста. Именно в момент его создания певица проходила процесс перехода от себя прежней к себе настоящей. Поэтому сингл «Спутники» – это творческая история становления Ольги Серябкиной.

«В этих треках – разные ощущения, которые я испытывала в переломный момент творчества. Я соединила их и создала этот чувственный танцевальный мини-альбом. У каждого трека в нем свой уникальный саунд. И он окутает своего слушателя и подарит новые особенные эмоции» – поделилась Ольга Серябкина.



Ольга Серябкина

Альбом вышел на лейбле Warner Music Russia.