Pearl Jam показала первую песню будущего альбома

Первым выпущен сингл «Dance of the Clairvoyants».
«Как вы знаете, мы не торопились, и это принесло нам больше шансов. «Dance of the Clairvoyants» - это буря экспериментов и реального сотрудничества, миксования инструментов и сочинение отличной песни, и Эд уже написал несколько моих любимых слов о шаблонном мэтт-барабане Мэтта. Я упоминал безумную партию гитары Майка и что Стоун играет на басу? Мы творчески открыли новые двери, и это захватывающе», - представил новинку басист Pearl Jam Джефф Амент.
«Gigaton» станет одиннадцатым студийным альбомом Pearl Jam, и первым после удостоенного премии GRAMMY Lightning Bolt (2013).
«Создание этой записи было долгим путешествием, - объясняет Майк МакКриди. - Это было эмоционально мрачно и иногда сбивало с толку, но также это была захватывающая и экспериментальная карта пути к музыкальному искуплению. Сотрудничество с моими коллегами по Gigaton в конечном итоге дало мне большую любовь, осознание и понимание необходимости человеческих отношений в эти времена».
На обложке Gigaton - фотография канадского фотографа, режиссера и морского биолога Пола Никлена «Ледяной водопад». На снимке, сделанном на норвежском Шпицбергене, изображена ледяная шапка Nordaustlandet, изливающая большие объемы талой воды. В альбом Pearl Jam войдет 12 песен.
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