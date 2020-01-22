Pearl Jam показала первую песню будущего альбома

- Начинаем, как обычно, с блюза. Но вот блюз этот от весьма необычного артиста. Ирландская знаменитая фолк-группа Clannad выпустила первый за 15 лет студийный альбом под названием Nadur. Да, Энии давно в группе нет, поет по-прежнему Moya Brennan. Но альбом вышел, и он такой же восхитительный и такого же хорошего вкуса, как будто не было 15 лет молчания. Не знаю, получит ли этот альбом Грэмми, как это было с Landmarks 1997 года, но я бы дал!