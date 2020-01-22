Pearl Jam показала первую песню будущего альбома

Опубликовано пользователем

Группа Pearl Jam выпустила первый сингл со своего будущего альбома «Gigaton», который они собираются представить 27 марта 2020 года (смотреть клип).

Первым выпущен сингл «Dance of the Clairvoyants».

«Как вы знаете, мы не торопились, и это принесло нам больше шансов. «Dance of the Clairvoyants» - это буря экспериментов и реального сотрудничества, миксования инструментов и сочинение отличной песни, и Эд уже написал несколько моих любимых слов о шаблонном мэтт-барабане Мэтта. Я упоминал безумную партию гитары Майка и что Стоун играет на басу? Мы творчески открыли новые двери, и это захватывающе», - представил новинку басист Pearl Jam Джефф Амент.

«Gigaton» станет одиннадцатым студийным альбомом Pearl Jam, и первым после удостоенного премии GRAMMY Lightning Bolt (2013).

Pearl Jam
Pearl Jam

«Создание этой записи было долгим путешествием, - объясняет Майк МакКриди. - Это было эмоционально мрачно и иногда сбивало с толку, но также это была захватывающая и экспериментальная карта пути к музыкальному искуплению. Сотрудничество с моими коллегами по Gigaton в конечном итоге дало мне большую любовь, осознание и понимание необходимости человеческих отношений в эти времена».

На обложке Gigaton - фотография канадского фотографа, режиссера и морского биолога Пола Никлена «Ледяной водопад». На снимке, сделанном на норвежском Шпицбергене, изображена ледяная шапка Nordaustlandet, изливающая большие объемы талой воды. В альбом Pearl Jam войдет 12 песен.

Быстрый поиск: 