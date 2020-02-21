Pearl Jam выпустили клип на один укус

Создателем анимационного ролика стал автор проекта Tiny Concert, художник Кит Росс, известный своими «анимированными клипами на один укус».
Трек «Superblood Wolfmoon» войдет в 13-й студийный альбом группы«Gigaton», который коллектив планирует выпустить 27 марта.
- Этот альбом стал долгим путешествием, - говорит гитарист Pearl Jam Майк Маккриди. - Это была темная и местами обескураживающая дорога, но также и увлекательная, экспериментальная, ведущая к музыкальному искуплению. Но мои товарищи по группе дарили мне великую любовь, осознанность и знание о необходимости связи между людьми.
К выходу сингла музыканты также представили приложение дополненной реальности для наблюдения за Луной.
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