Pearl Jam выпустили клип на один укус

Опубликовано пользователем

Американская рок-группа Pearl Jam выпустила анимационный видеоклип на сингл «Superblood Wolfmoon» (смотреть клип).

Создателем анимационного ролика стал автор проекта Tiny Concert, художник Кит Росс, известный своими «анимированными клипами на один укус».

Трек «Superblood Wolfmoon» войдет в 13-й студийный альбом группы«Gigaton», который коллектив планирует выпустить 27 марта.

- Этот альбом стал долгим путешествием, - говорит гитарист Pearl Jam Майк Маккриди. - Это была темная и местами обескураживающая дорога, но также и увлекательная, экспериментальная, ведущая к музыкальному искуплению. Но мои товарищи по группе дарили мне великую любовь, осознанность и знание о необходимости связи между людьми.

Pearl Jam
Pearl Jam

К выходу сингла музыканты также представили приложение дополненной реальности для наблюдения за Луной.

Быстрый поиск: 