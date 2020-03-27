Pearl Jam выпустил первый за 7 лет альбом

Альбом стал первым студийным релизом команды за семь лет, предыдущий LP «Lightning Bolt» увидел свет в 2013 году.

«Создание этой пластинки было долгим путешествием. Временами это было запутанно и тяжело в эмоциональном плане, но вместе с тем запись оказалась волнительной и экспериментальной путеводной ниточкой к музыкальному перерождению», – рассказал гитарист команды Майк Маккриди.

Продюсерами нового альбома выступили сами музыканты Pearl Jam и Джош Эванс.

Ранее группа выпустила три сингла и клипы на них: «Dance of the Clairvoyants», «Superblood Wolfmoon» и «Quick Escape».



Pearl Jam

В связи с выходом альбома группа также объявила даты гастролей по Северной Америке в марте и апреле 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса североамериканская часть тура была отложена и перенесена на более поздний срок.

Pearl Jam —одна из четырёх ключевых групп, наряду с Alice in Chains, Nirvana и Soundgarden, музыкального движения гранж.