Сергей Шнуров опроверг свое заболевание коронавирусом

"Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу", — передал РИА Новости слова музыканта его представитель.



Сергей Шнуров

По его мнению, заявления о своих болезнях должны делаться официально, а не во время эфиров в соцсетях.

О том, что заболел COVID-19, музыкант сказал накануне — во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте футболиста Александра Кержакова. Музыкант, недавно ставший кандидатом от одной из политических партий и членом совета по культуре Госдумы, пригрозил, что прорвется к парламентариям, дабы с помощью COVID-19 обновить наконец-то состав нижней палаты.

«Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну», — заявил певец.