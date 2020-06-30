Шнур возглавит RTVI

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе телеканала, в новой должности Сергей вместе с командой RTVI займется объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт.

- На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания, - говорит музыкант. - В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру.

В качестве генерального продюсера Сергей Шнуров будет формировать общую креативную стратегию развития канала, определять сетку вещания, а также участвовать в создании концепций новых программ. Также он займется обновлением позиционирования RTVI и продвижением бренда канала.

- Работая над расширением бизнеса и увеличением аудитории, стремящейся сохранить связь с русской культурой, мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, - заявил собственник RTVI Микаель Исраелян. - Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик.

За информационную и общественно-политическую повестку в телекомпании продолжит отвечать Станислав Кучер. Ранее он отвечал за редакцию RTVI в Нью-Йорке, а недавно стал руководителем дирекции информационных и общественно-политических программ, создав таким образом объединенную редакцию.

- Сергей – мегауспешный продюсер, очень яркий и глубокий человек, уже объединивший своим творчеством миллионы наших соотечественников во всем мире. Одних этих двух фактов было более чем достаточно для того, чтобы канал сделал ему предложение. Рад, что будем работать вместе, – прокомментировал новость Станислав Кучер.

В ближайших планах RTVI – активное развитие на Западном Побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Сегодня RTVI вещает в 53 странах мира, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн.