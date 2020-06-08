Валерия стала брать интервью на Youtube

На канале YouTube "Между нами" выходит авторская программа Валерии "Почему я?". Героиня ее первого выпуска - Маргарита Грачева, молодая мама двоих детей, ставшая жертвой чудовищного преступления, которое совершил ее бывший муж, отрубив ей кисти обеих рук.



Валерия и Маргарита Грачева

«Как она пережила все случившееся? Как живёт сегодня? Какие планы строит на будущее? Герои будущих программ - самые разные люди, прошедшие через жизненные трудности, но всех их объединяет то, что они после испытаний, выпавших на их долю, нашли в себе силы жить дальше. Как у них это получилось? Что помогло справиться с трудностями? Интервью всяких много, а такая мотивационная программа - одна», - говорит Валерия.

Сегодня у Валерии пройдет прямой эфир со звездой мировой оперной сцены Ольгой Перетятько.