Валерия стала брать интервью на Youtube

На канале YouTube "Между нами" выходит авторская программа Валерии "Почему я?". Героиня ее первого выпуска - Маргарита Грачева, молодая мама двоих детей, ставшая жертвой чудовищного преступления, которое совершил ее бывший муж, отрубив ей кисти обеих рук.
«Как она пережила все случившееся? Как живёт сегодня? Какие планы строит на будущее? Герои будущих программ - самые разные люди, прошедшие через жизненные трудности, но всех их объединяет то, что они после испытаний, выпавших на их долю, нашли в себе силы жить дальше. Как у них это получилось? Что помогло справиться с трудностями? Интервью всяких много, а такая мотивационная программа - одна», - говорит Валерия.
Сегодня у Валерии пройдет прямой эфир со звездой мировой оперной сцены Ольгой Перетятько.
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