Фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет в 15-й раз

24 марта фестиваль откроется концертами для гитары с оркестром. Программа вечера посвящена юбилею двух композиторов: Астора Пьяццоллы и Хоакина Родриго. В честь 100-летия «великого Астора» итальянский дуэт Джампаоло Бандини (гитара) и Чезаре Кьякьяретта (бандонеон) исполнит одно из лучших его произведений – «Четыре времени года в Буэнос-Айресе»; а художественный руководитель фестиваля Артём Дервоед представит концерт «Кончертанто в Буэнос-Айресе» (посвящен Хоакину Родриго) многолетнего соратника Астора Пьяццоллы, гитариста Качо Тирао. 120-летний юбилей Хоакина Родриго будет также отпразднован «Андалузским» концертом для четырёх гитар с оркестром и знаменитым «Аранхуэсом»: в нынешнем году его исполнит россиянин Ровшан Мамедкулиев. Концерт-открытие состоится при участии Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».



Артем Дервоед

25 марта в программе «Виртуозов гитары» – вечер испанской музыки. В исполнении Артёма Дервоеда впервые на фестивале прозвучит весь цикл «Замки Испании» Федерико Морено-Торробы. Во втором отделении уже известный российской публике испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей и дебютант фестиваля, гитарист фламенко Мигель Анхель Кортес (Испания) представят ряд собственных сочинений.

В заключительном гала-концерте 27 марта публика услышит сольные и ансамблевые выступления гитаристов в исполнении солистов фестиваля и специальных гостей: Никиты Борисоглебского (скрипка) и Екатерины Корнишиной (флейта).

Пятый год подряд фестиваль организует серию бесплатных мастер-классов в Башмет Центре, где виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных учебных заведений России.

Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции концертов фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.