Известная пианистка Елена Дроздова даст концерт в Доме музыки

Выпускница аспирантуры РАМ им. Гнесиных (класс профессора Владимира Мануиловича Троппа) Елена Дроздова — лауреат пяти международных конкурсов, в том числе на престижном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (второе место и рояль Безендорфер в подарок как спецприз). Это ее Николай Арнольдович Петров назвал «уникальным дарованием». Музыкой она занимается с детства, свой первый концерт Дроздова дала в 7 лет, и вскоре стала стипендиатом программы «Новые Имена». Позади — многочисленные концерты в Италии, Германии, Польше, Венгрии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украине, Испании, Китае...

Весь «карантинный» год пианистка давала только камерные концерты — в музее Скрябина, Соборной палате, дворце Царицыно… Предстоящий концерт из произведений Шопена станет знаковым возвращением Елены Дроздовой на большие академические сцены, которое истинные меломаны пропустить не должны.

В программе - только Шопен:

24 прелюдии, соч. 28

Соната № 3 си минор, соч. 58

Баркарола, соч. 60

С Шопеном пианистку связывает искренняя и долгая любовь. В возрасте 11 лет у Дроздовой состоялись первые гастроли в Германию и Голландию, где среди прочих произведений были исполнены прелюдии Шопена. А сразу по окончании музыкальной школы Елена завоевала с произведениями Шопена III место на международном конкурсе пианистов Артура Рубинштейна в Варшаве, а также специальный приз и тур по Польше.



Елена Дроздова

«В разные периоды жизни мне нравились разные композиторы. В детстве мне сразу же полюбился Моцарт, — я не представляла, что может быть красивее его музыки! Лет в 16 я прониклась Рахманиновым, когда работала над его Вторым фортепианным концертом. Но самая моя большая любовь — это Шопен, ее я пронесу через всю жизнь!», - признается Елена Дроздова.

Елена Дроздова обладает отточенной фразировкой и особенной романтической мягкостью звукоизвлечения, ее безупречная виртуозность сочетается с изысканной нежностью и деликатностью трактовок. От мрачной безмятежности она способна мгновенно переключиться к романтичной элегичности или ошеломляющей буре любовных страстей. Она поразительна гибка и внутренне свободна в своей манере игры (современники отмечали, что это было свойственно и самому Шопену как пианисту).

Программу концерта составят любимые произведения самой пианистки. Цикл «24 прелюдии» составляют гениальные миниатюры по всему квинтовому кругу мажорных и минорных тональностей от C-dur до d-moll (тут очевидны отсылки к баховскому «Хорошо темперированному клавиру»), ставшие в свое время созданием абсолютно нового самостоятельного и самодостаточного жанра прелюдий, затем подхваченным Дебюсси, Скрябиным и Рахманиновым, например.

Соната №3 си минор уступает в популярности сонате си-бемоль минорной, однако ее любят за жизнерадостную светлую романтичность и невероятно прекрасную мелодичность. От мечтательной созерцательности первой части Шопен переходит в звонко журчащей радости от ощущения полноты мироздания в скерцо, и затем углубляется в сопереживания в романтической дымке, репризе из первой части и, наконец, победной звонкости финала.

Баркарола (Fis-dur) — истинное признание Шопена в любви к Италии, настоящий любовный дуэт, в котором голоса то сходятся, то расходятся, то умолкают… Всплески и покачивания воды, шуршание венецианских гондол, страстные шепоты влюбленных парочек, - все можно услышать в этой привольной и необычайно могучей, при всей деликатности, музыке Шопена, завершающейся октавными фортиссимо.

24 апреля 2021, 19:00. ММДМ, Новый зал.

Об артисте

Елена Дроздова родилась в 1982 году в Оренбурге, в семье потомственных музыкантов. Бабушка и дедушка — вокалисты, солисты Оренбургской филармонии, отец и мама — пианисты (мать - профессор Нижегородской консерватории). Музыкой начала заниматься с 6 лет, переехав к родителям в Нижний Новгород. В детстве стала лауреатом многих международных конкурсов и стипендиатом программы «Новые имена». Первый концерт сыграла в 7 лет. Первое выступление с оркестром состоялось в 9 лет.

После окончания музыкальной школы получила 3 место на международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Варшаве, а также специальный приз и гастроли в Польше. После конкурса Елену услышал знаменитый пианист Николай Петров и назвал уникальным дарованием. Елена поступает в Российскую Академию музыки имени Гнесиных (класс профессора В. М. Троппа). В 2005 Елена получает второе место на международном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (2005 год) и специальный приз от фирмы роялей Безендорфер. Затем состоялись гастроли в Австрию (2006) и поступление в аспирантуру РАМ им. Гнесиных. За время обучения Елена стала лауреатом 2 премии конкурса пианистов Марии Юдиной (Россия, 2 место, 2009 год) и конкурса в Италии (2 место, 2011 год).

В настоящее время ведет активную концертную деятельность. Посетила с концертами страны: Украина, Венгрия, Польша, Италия, Испания, Китай, США, Германия, Голландия, Бельгия, Финляндия. Играла с дирижерами: Александр Скульский, Владимир Зива, Алексей Чуйков, Азат Шахмухаметов, Иво Мейнен, Говард Уилльямс, Сергей Вантеев, Игорь Левандовский и другие.