Виртуозы Петр Аверин и Елена Дроздова сыграют романтику Листа и Шопена

Петр Аверин и Елена Дроздова, выпускники аспирантуры профессора В.М. Троппа, уже известные виртуозы, довольно часто дают совместные концерты с разными программами, и в этот вечер будут звучать только романтические произведения гениев музыки из Венгрии и Польши.



Петр Аверин и Елена Дроздова

Услышав когда-то юного Петра Аверина в программе «Новые имена» в Тюмени, Владимир Спиваков посоветовал отправить учиться талантливого мальчика в Москву. Аверин окончил Российскую академию музыки (класс В.М. Троппа). Он лауреат нескольких международных и всероссийских конкурсов, в том числе Международного конкурса пианистов в Италии, конкурса Софроницкого, дипломант международного конкурса Скрябина. Пианист ведет активную концертную деятельность, выступает в Испании, Италии, Венгрии, Эстонии, Китае, России. Солист оркестра московского театра «Сфера». За прекрасное и импровизационное исполнение сочинений Ференца Листа на фестивале в Венгрии Петр был назван «Листом 21 века».

Выпускница аспирантуры РАМ им. Гнесиных (класс В.М. Троппа) Елена Дроздова — лауреат пяти международных конкурсов, в том числе на престижном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (второе место и рояль Безендорфер в подарок как спецприз). Это ее Николай Арнольдович Петров назвал «уникальным дарованием». Музыкой она занимается с детства, свой первый концерт Дроздова дала в 7 лет, и вскоре стала стипендиатом программы «Новые имена». Позади — многочисленные концерты в Италии, Германии, Польше, Венгрии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украине, Испании, Китае…

Программа концерта:

Ф. Лист:

Баллада № 2 си-бемоль минор, S. 171.

«Сонет Петрарки 104» № 5 из цикла пьес «Годы странствий» (2-й год «Италия»), S.161

Ноктюрн № 3 («Грёзы любви») ля-бемоль мажор, S.541

«Мефисто-вальс» № 1, S.514

Ф. Шопен:

Двенадцать этюдов, соч. 10

«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист — удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.

Оба пианиста известны прекрасной культурой звука и своими изысканными интерпретациями романтической музыки Листа и Шопена. Но любовь именно к виртуозной романтике Листа, одного из самых известных пианистов своей эпохи, проявляется в создании концертных программ вокруг имени Листа. Для символического противостояния Листа и Шопена выбраны самые, пожалуй, нежные пьесы Листа. Полная лирического симфонизма "морская" баллада №2, идущая от маршевых штормовых триолей к лирической созерцательности. «Сонет Петрарки 104» № 5 из цикла пьес «Годы странствий», навеянный впечатлениями от Италии. Великая романтическая поэма Ноктюрн № 3 («Грёзы любви»), посвященный Каролине Петровне Витгенштейн, самой большой любви в жизни великого композитора. И, наконец, мистический «Мефисто-вальс» № 1 (всего написано три Мефисто-вальса и одна Мефисто-полька), созданный на контрасте грубоватого деревенского танца и завораживающе странной и угловатой мелодией скрипки Мефистофеля.

И не менее романтический, но какой же совсем другой Шопен с его «Двенадцатью этюдами», вроде бы этюды для разработки пианистической техники, от перекладывания пальцев в певучих легато до отработки арпеджио, легато, стаккато и других штрихов. Но насколько же они художественны и глубоки. Смелое голосоведение, до абсолюта доведенная песенность, и при этом уважение к канонам старой школы, - это произведение зрелого мастера. И феерия шопеновских мелодических обыгрываний и хроматизмов.

Елена Дроздова обладает отточенной фразировкой и особенной романтической мягкостью звукоизвлечения, ее безупречная виртуозность сочетается с изысканной нежностью и деликатностью трактовок. От мрачной безмятежности она способна мгновенно переключиться к романтичной элегичности или ошеломляющей буре любовных страстей. Она поразительна гибка и внутренне свободна в своей манере игры.

Петр Аверин - блестящий виртуоз с мягким и элегантным туше, предпочитает полностью доверять композитору и следовать его авторским указаниям с целью наиболее точного прочтения и «прочувствования» произведения, что особенно важно в романтической музыке. Его острота ритмического рисунка, недюжинно глубокое постижение лирических образов автора восхитительны. Аверин видит в нотах автора его жизнь и судьбу, а не высказывание на отдельную тему, и это буквально завораживает зрителей.

28 мая, 19.00, Музей С.C. Прокофьева (Москва, Камергерский пер., 6).

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