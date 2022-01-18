В Соборной палате Петр Аверин и Елена Дроздова сыграют этюды Шопена

Этюды Фридерика Шопена считаются одними из самых сложных и виртуозных циклов, написанных для фортепиано. Музыкальные произведения требуют от пианиста подлинной артистической виртуозности. Часто они остаются «пробным камнем» пианистического мастерства.

Цикл «Двенадцать больших этюдов» op. 10 посвящен другу Шопена - Ференцу Листу. В Листе Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Вторая тетрадь, датированная 1836 годом, посвящена Мари д'Агу.



Пётр Аверин

Пётр Аверин получил известность в России благодаря выдающимся интерпретациям произведений Листа. В его репертуаре — все рапсодии венгерского композитора. Пианист похож на молодого Листа, и это не только сходство по внешним данным. Сегодня Аверин признанный интерпретатор сочинений Листа, в Венгрии его даже назвали «Листом XXI века».

Елена Дроздова обладает яркой индивидуальностью, способной повести за собой, увлечь слушателя в глубины и просторы музыкальных миров. Игру пианистки Елены Дроздовой отличает высочайшее мастерство, виртуозность, масштаб, стихийный темперамент, а также невероятная внутренняя глубина и лиричность исполнения.



Елена Дроздова

Концерт «Шопен. 24 этюда» в исполнении Петра Аверина и Елены Дроздовой состоится 26 января в 19.00 в Соборной палате по адресу: Москва, Лихов пер., дом 6, строение 1.