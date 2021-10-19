В 210-летие Листа — только Лист. Пианисты Петр Аверин и Елена Дроздова

В программе — только Лист, 210-летний юбилей со дня рождения которого празднуется 22 октября.

1 отделение (Петр Аверин)

Венгерская рапсодия №3

Венгерская рапсодия №8

«Фонтаны виллы де Эсте»

Трансцендентный этюд №12 «Метель»

«Утешение» № 3

Испанская рапсодия

2 отделение (Елена Дроздова)

Баллада № 2

Сонет Петрарки №104

Трансцендентный этюд № 8 «Дикая охота»

Трансцендентный этюд № 11 «Вечерние гармонии»

«Утешение» № 2

Мефисто-вальс №1

Великий пианист, один из главных композиторов музыкального романтизма Ференц Лист (1811-1886) — автор жанров рапсодии и симфонической поэмы, гений одночастно-циклической формы и изобретатель множества открытий в гармонии, мелодике, фактуры и форм. Программа концерта, пожалуй, представляет всю масштабность гения Листа во всей полноте и разнообразии.

Броские динамичные «Венгерские рапсодии» родившегося в Доборьяне композитора, сотканные из фольклорных мотивах детства. Почти импрессионистические «Фонтаны виллы де Эсте». Три из «Трансцендентных этюдов», задуманных как этюды высшего исполнительского мастерства. Экстремальная технически виртуозная «Испанская рапсодия», открывающаяся каденцией из слепых октав. Полная лирического симфонизма "морская" баллада №2, идущая от маршевых штормовых триолей к лирической созерцательности. «Сонет Петрарки 104» № 5 из цикла пьес «Годы странствий», навеянный впечатлениями от Италии. Мистический «Мефисто-вальс» № 1 (всего написано три Мефисто-вальса и одна Мефисто-полька), созданный на контрасте грубоватого деревенского танца и завораживающе странной и угловатой мелодией скрипки Мефистофеля. Сразу два «Утешения», в том числе знаменитое третье с мотивами бельканто, вдохновленное пейзажами на озере Комо в Италии.

Исполнители хорошо известны как углубленные исследователи и интерпретаторы творчества Ференца Листа.



Петр Аверин

Петр Аверин - блестящий виртуоз с мягким и элегантным туше, предпочитает полностью доверять композитору и следовать его авторским указаниям с целью наиболее точного прочтения и «прочувствования» произведения, что особенно важно в романтической музыке. Его острота ритмического рисунка, недюжинно глубокое постижение лирических образов автора восхитительны. Аверин видит в нотах автора его жизнь и судьбу, а не высказывание на отдельную тему, и это буквально завораживает зрителей.

Услышав когда-то юного пианиста Петра Аверина в программе «Новые имена» в Тюмени, Владимир Спиваков посоветовал отправить учиться талантливого мальчика в Москву, разглядев в нем талантливого музыканта с яркой индивидуальностью. Петр Аверин окончил училище, а затем и РАМ им. Гнесиных, в том числе аспирантуру, у профессора В.М. Троппа. Лауреат нескольких международных и всероссийских конкурсов, в том числе Международного конкурса пианистов в Италии, конкурса Софроницкого, дипломант международного конкурса Скрябина.

За блистательное исполнение сочинений Ференца Листа на фестивале в Венгрии Петр был назван «Листом XXI века». Пианист ведет активную концертную деятельность, выступает в Испании, Италии, Венгрии, Эстонии, Китае, России. Солист оркестра московского театра «Сфера».



Елена Дроздова

Елена Дроздова обладает отточенной фразировкой и особенной романтической мягкостью звукоизвлечения, ее безупречная виртуозность сочетается с изысканной нежностью и деликатностью трактовок. От мрачной безмятежности она способна мгновенно переключиться к романтичной элегичности или ошеломляющей буре любовных страстей. Она поразительна гибка и внутренне свободна в своей манере игры.

«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист — удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.

Выпускница аспирантуры РАМ им. Гнесиных (класс профессора В. Троппа) Елена Дроздова — лауреат пяти международных конкурсов, в том числе престижного конкурса пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (второе место и рояль Безендорфер в подарок как спецприз). Это ее Николай Арнольдович Петров назвал «уникальным дарованием». Музыкой она занимается с детства, свой первый концерт Дроздова дала в 7 лет, и вскоре стала стипендиатом программы «Новые Имена». Позади — многочисленные концерты в Италии, Германии, Польше, Венгрии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украине, Испании, Китае…

В настоящее время ведет активную концертную деятельность. Посетила с концертами страны: Украина, Венгрия, Польша, Италия, Испания, Китай, США, Германия, Голландия, Бельгия, Финляндия.

23 октября, Новый зал ММДМ, 19.00. Купить билеты