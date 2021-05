Петр Аверин и Елена Дроздова сыграют «Лист-Гала» в «Соборной палате»

Петр Аверин — выдающийся интерпретатор рапсодий и миниатюр Листа, в его репертуаре есть все рапсодии Листа. Услышав когда-то юного Петра в программе «Новые имена» в Тюмени, Владимир Спиваков посоветовал отправить учиться талантливого мальчика в Москву. Аверин окончил Российскую академию музыки (класс В.М. Троппа). Он лауреат нескольких международных и всероссийских конкурсов, в том числе Международного конкурса пианистов в Италии, конкурса Софроницкого, дипломант международного конкурса Скрябина. Пианист ведет активную концертную деятельность, выступает в Испании, Италии, Венгрии, Эстонии, Китае, России. Солист оркестра московского театра «Сфера». За прекрасное и импровизационное исполнение сочинений Ференца Листа на фестивале в Венгрии Петр был назван «Листом 21 века».



Выпускница аспирантуры РАМ им. Гнесиных (класс В.М. Троппа) Елена Дроздова — лауреат пяти международных конкурсов, в том числе на престижном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (второе место и рояль Безендорфер в подарок как спецприз). Это ее Николай Арнольдович Петров назвал «уникальным дарованием». Музыкой она занимается с детства, свой первый концерт Дроздова дала в 7 лет, и вскоре стала стипендиатом программы «Новые имена». Позади — многочисленные концерты в Италии, Германии, Польше, Венгрии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украине, Испании, Китае…



Петр Аверин и Елена Дроздова, выпускники аспирантуры профессора В.М. Троппа, уже известные виртуозы, довольно часто дают совместные концерты с разными программами, но эта будет особой. Только Ференц Лист, только избранное.

1 отделение

Ф. Лист. Венгерская рапсодия No. 3 B – dur

Ф. Лист. Венгерская рапсодия No. 7 S. 244/7

Ф. Лист. “Фонтаны виллы де Эсте” S. 163/4

Ф. Лист. Утешение No. 3 Des -dur s. 172

Ф. Лист. Испанская рапсодия S. 254

Исполняет Петр Аверин (фортепиано)

2 отделение

Ф. Лист. Баллада No. 2 h – moll

Ф. Лист. Сонет Петрарки op. 104 Es – dur

Ф. Лист. Трансцендентный этюд “Вечерние гармонии” No. 11

Ф. Лист. Утешение No. 2 S.172

Ф. Лист. Мефисто вальс No. 1 A- dur S. 514

Исполняет Елена Дроздова (фортепиано)

Оба пианиста известны прекрасной культурой звука и своими изысканными интерпретациями романтической музыки Листа, Шумана, Шопена, Равеля. Но любовь именно к виртуозной романтике Листа, одного из самых известных пианистов своей эпохи, проявляется в создании концертных программ вокруг имени Листа. Контрасты между нежной, льющейся как вода, пастельной интонацией «Фонтанов виллы де Эсте» или бурной страстью на грани трагедии в «Балладе №2» или «Мефисто вальсе», - грандиозны. Прочувствовать в полной мере весь диапазон листовского романтизма можно только методом погружения в эту невероятную музыку. Два разных по творческой манере пианиста — и один Лист, весь вечер отдан только ему.

«Очень люблю музыку Ференца Листа, нахожу, что у него очень красивые гармонии и почти нет уныния и меланхолии в музыке. Лист — удивительно вдохновенный, наверное, самый вдохновенный из композиторов XIX века. А как он удобно писал для рук! Почти все его вещи пианистичны», - говорит Елена Дроздова.

Елена Дроздова обладает отточенной фразировкой и особенной романтической мягкостью звукоизвлечения, ее безупречная виртуозность сочетается с изысканной нежностью и деликатностью трактовок. От мрачной безмятежности она способна мгновенно переключиться к романтичной элегичности или ошеломляющей буре любовных страстей. Она поразительна гибка и внутренне свободна в своей манере игры.

Петр Аверин - блестящий виртуоз с мягким и элегантным туше, предпочитает полностью доверять композитору и следовать его авторским указаниям с целью наиболее точного прочтения и «прочувствования» произведения, что особенно важно в романтической музыке. Его острота ритмического рисунка, недюжинно глубокое постижение лирических образов автора восхитительны. Аверин видит в нотах автора его жизнь и судьбу, а не высказывание на отдельную тему, и это буквально завораживает зрителей.

11 июня 2021 г., 19:00. Историко-культурный и просветительский центр «Соборная палата» (Москва, Лихов пер., д. 6, строение 1).

Петр Аверин родился в семье музыкантов. В 5 лет по слуху начал подбирать мелодии из кинофильмов. Первые уроки по фортепиано он получил от своей бабушки. Профессионально заниматься на фортепиано Петр начал только в 11 лет с мамой, которая сама была замечательной пианисткой, и в свое время выступала совместно с известным певцом А.Ф.Ведерниковым.

Незаурядные способности и яркий талант у юного Пети проявился сразу. Он с легкостью освоил взрослую программу и через два года выучил целые опусы прелюдий и этюдов-картин С.В.Рахманинова. Вскоре юный пианист поехал в Тюмень на региональный конкурс и занял там 1 место: В.Д Шкарупа высоко оценил искусство талантливого музыканта, назвав его углубленным лириком. Петр принимал участие и был лауреатом программы «Новые Имена» и «Тюменские имена». В Тюмени знаменитый музыкант Владимир Спиваков, услышав игру Петра Аверина, посоветовал его родителям отправить мальчика учиться в Москву, разглядев в нем талантливого музыканта с яркой индивидуальностью.

В 1996 году Петр принял участие в фестивале «Алябьевская осень», где исполнил 3-ий концерт С.В.Рахманинова на двух роялях с солистом Москонцерта С.М.Булавиным. Там его услышал профессор МГК В.В.Кастельский, который рекомендовал принять участие в летней творческой школе в Суздале. Петр занимался там с профессорами В.Рябовым, В.Пясецким, И.Худолеем, А.Мндоянцем.

Вскоре Пётр переезжает жить в Москву, где заканчивает училище, а затем и РАМ им.Гнесиных у профессора В.М. Троппа.

Пианист ведет активную концертную деятельность, выступает в Испании, Италии, Венгрии, Эстонии, Китае, России. Петр — лауреат нескольких международных и всероссийских конкурсов, в том числе Международного конкурса пианистов в Италии, конкурса Софроницкого, дипломант международного конкурса Скрябина. За прекрасное и импровизационное исполнение сочинений Ф.Листа на фестивале в Венгрии Петр был назван «Листом 21 века».

Также принимает участие в международных творческих школах и фестивалях, ведет активную концертную деятельность как в качестве солиста, так и ансамблиста. Выступал с такими дирижерами, как Владимир Галкин, Владимир Спиваков, Александр Чуйков, Азат Шахмухаметов и др.

Елена Дроздова родилась в 1982 году в Оренбурге, в семье потомственных музыкантов. Бабушка и дедушка — вокалисты, солисты Оренбургской филармонии, отец и мама — пианисты (мать - профессор Нижегородской консерватории). Музыкой начала заниматься с 6 лет, переехав к родителям в Нижний Новгород. В детстве стала лауреатом многих международных конкурсов и стипендиатом программы «Новые имена». Первый концерт сыграла в 7 лет. Первое выступление с оркестром состоялось в 9 лет.

После окончания музыкальной школы получила 3 место на международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Варшаве, а также специальный приз и гастроли в Польше. После конкурса Елену услышал знаменитый пианист Николай Петров и назвал уникальным дарованием. Елена поступает в Российскую Академию музыки имени Гнесиных (класс профессора В. М. Троппа). В 2005 Елена получает второе место на международном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии (2005 год) и специальный приз от фирмы роялей Безендорфер. Затем состоялись гастроли в Австрию (2006) и поступление в аспирантуру РАМ им. Гнесиных. За время обучения Елена стала лауреатом 2 премии конкурса пианистов Марии Юдиной (Россия, 2 место, 2009 год) и конкурса в Италии (2 место, 2011 год).

В настоящее время ведет активную концертную деятельность. Посетила с концертами страны: Украина, Венгрия, Польша, Италия, Испания, Китай, США, Германия, Голландия, Бельгия, Финляндия. Играла с дирижерами: Александр Скульский, Владимир Зива, Алексей Чуйков, Азат Шахмухаметов, Иво Мейнен, Говард Уилльямс, Сергей Вантеев, Игорь Левандовский и другие.