VK начала транслировать концерты Московской филармонии

«Социальная сеть совместно с Московской государственной академической филармонией - одной из крупнейших концертных организаций мира - запустила очередную годовую программу онлайн-концертов классической музыки. В наступившем сезоне миллионы пользователей "ВКонтакте" смогут насладиться трансляциями живых выступлений лучших оркестров страны и знаменитых исполнителей», - сообщили в пресс-службе.

Первый онлайн-концерт сезона, посвященный Международному дню музыки, эксклюзивно прошел 1 октября в сообществе Московской филармонии "ВКонтакте", отметили в соцсети. Всего трансляция из Концертного зала им. Чайковского собрала более 440 тысяч просмотров.





Ближайшие онлайн-концерты также состоятся в октябре, подчеркнули в пресс-службе соцсети. 19-го числа в 20:00 в сообществе Московской филармонии пройдет трансляция концерта "Вещь в себе", посвященного произведению легендарного русского композитора Сергея Рахманинова "Симфонические танцы". 23 октября в 14:00 пользователей ждет концерт "Сказки с оркестром", основанный на повести писателя Алана Милна "Винни Пух и все-все-все".

«Благодаря прямым трансляциям "ВКонтакте" концерты классической музыки могут быть услышаны и увидены в любой точке мира, где есть интернет. За это время мы успели собрать постоянную аудиторию слушателей. Помимо этого, мы запустили второй сезон программы грантовой поддержки культурных институций, что помогает проектам культуры находить аудитории на платформе быстро», - сообщила директор по стратегическим проектам "ВКонтакте" Зера Черешнева.