ГПМ запустил свой музыкальный лейбл «Дружба народов»

Об этом сообщила заместитель управляющего директора ГПМ РТВ Марина Разумова на пресс-конференции.

«Мы впервые систематизируем работу с музыкой, чтобы все треки, созданные по заказу ГПМ РТВ, передавались в лейбл. Это упростит использование музыки в составе наших сериалов и шоу, включая "Новую Фабрику звезд", в которой мы собираемся открывать новых молодых артистов. А в дальнейшем мы хотим сделать наш каталог публичным и вырастить из этого направления самостоятельный бизнес», - сказала она.

Новый лейбл получил название "Дружба мьюзик". На момент запуска его библиотека насчитывает около 2,7 тыс. единиц контента - это музыка, написанная по заказу ГПМ РТВ для шоу и сериалов, а также новая оригинальная музыка, сгенерированная нейросетями. "Нейросети - направление, которое "Дружба мьюзик" развивает отдельно, создавая новую музыку на основе принадлежащих ГПМ РТВ треков и дата-сетов и инвестируя в разработку алгоритмов", - пояснили в пресс-службе.

Возглавил новый лейбл Денис Дубовик, который ранее выступал музыкальным продюсером сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Красный 5", "Плейлист волонтера", "Актрисы", "Перевал Дятлова", "Измены", "Полицейский с Рублевки" и других.

Первым саундтреком от нового лейбла станет музыка к сериалу "Киберпапа" с Юлией Пересильд и Александром Робаком, который производится ТНТ совместно с Premier и компанией 123 Production.