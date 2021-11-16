Прослушивание музыки упало на 8% в пользу подкастов

Эта и другие примечательные подробности о немузыкальных аудио-развлечениях появились в недавно опубликованном исследовании привычек слушателей. Организаторы опросили 4054 человека (в возрасте 13 лет и старше) в рамках всеобъемлющего исследования навыков слушания, и 1000 интервью (респондентов в возрасте 18 лет и старше) были проведены среди тех, кто слушает устную речь как минимум раз в месяц.

С самого начала стоит упомянуть, что 48 процентов прослушивания устной речи в 2021 году - для жителей США старше 13 лет, то есть - происходило на радио AM / FM, заявили стороны, стоящие за докладом, по сравнению с 22 процентами для подкастов, 10 процентов для аудиокниг и 20 процентов для «прочего». Число подкастов увеличилось с восьми процентов в 2014 году, а звуковая речь, как определено в исследовании, относится к аудиокнигам, подкастам, новостям, спортивным трансляциям, ток-шоу и многому другому.

Исследование «Аудиозапись разговорного слова» было опубликовано NPR и Edison Research.

В документе говорится, что в течение последнего месяца 75 процентов онлайн-населения США (в возрасте 18 лет и старше) слушали устный аудиоконтент, а 45 процентов из 330-миллионного населения страны в возрасте 13 лет и старше слушали устную речь ежедневно. Примечательно, что, согласно отчету, эти постоянные слушатели в среднем наслаждались речью в течение двух часов и шести минут в день, равномерно распределяя время прослушивания с музыкой.

Что касается первоначально упомянутого спада музыкальной аудитории, то в 2014 году 80% респондентов слушали песни, а остальные 20% приходились на разговорный звук. Теперь доля музыки для лиц в возрасте 13 лет и старше упала до 72 процентов, а в противоположной категории - до 28 процентов.

Разделив последний показатель по полу, мужчины в 2021 году тратили 32 процента своего времени на прослушивание, наслаждаясь разговорным содержанием (по сравнению с 26 процентами в 2014 году), продолжает отчет, по сравнению с 24 процентами для женщин в этом году (рост с 14 процентов в 2014). Аналогичным образом, люди в возрасте от 13 до 34 лет более чем удвоили свою долю времени, слушая подкасты, аудиокниги и другие немузыкальные аудиоматериалы, на 26 процентов (по сравнению с 12 процентами), сообщает анализ.

Та же доля слушателей музыки и аудио обернулась сравнительно скромным ростом для людей в возрасте от 35 до 54 лет (с 22 процентов в 2014 году до 30 процентов в 2021 году), а также на всего два процента (с 26 до 28 процентов) для возраст 55 лет и старше, согласно опросу.

Наконец, что касается тенденций в аудиоразвлечении, не связанном с музыкой, подкастинг, в который Spotify, Amazon Music, Apple и другие вложили значительные средства, продемонстрировал 278-процентный рост доли времени прослушивания мобильных устройств (для лиц в возрасте от 13 лет и старше) с 2014 года.

В ближайшие месяцы и годы будет интересно увидеть, как будет продолжаться эволюция разрыва между музыкой и слушателями устной речи, а также влияние тенденций на графики выпуска, рекламные инициативы, расходы на рекламу и многое другое. Излишне говорить, что, согласно сообщениям, снижение прослушивания музыки на восемь процентов с 2014 года является существенным, особенно потому, что у поклонников есть только определенное количество часов в день, которые они могут тратить на развлечения (аудио и другие).