Сергей Шнуров инвестировал в техническую коноплю

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", по 2,5% долей в "Смарт Хемпе" Шнурову уступили Максим Уваров и Сергей Пупко, до последнего времени владевшие компанией на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко по 47,5%, у Шнурова - 5% в ООО "Смарт Хемп".

В прошлом году "Смарт хемп" объявила о планах строительства в Ивановской области завода по переработке пеньковолокна. Завод будет модульного типа, завершение строительства намечено на третий квартал 2021 года, объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщал тогда Минсельхоз РФ. Посевы технической конопли расположены в двух районах области, их общая площадь составляет 1,25 тыс. га. В 2021 году "Смарт хемп" планировал увеличить посевы для собственной переработки до 5 тыс. га.

Уваров, занимающий пост гендиректора "Смарт хемпа", отмечал тогда, что сферы использования конопли как сырья чрезвычайно широки, а наиболее перспективно применение в текстильной отрасли, изготовлении стройматериалов, пищевой промышленности. Проект также имеет хорошие экспортные перспективы: речь, в первую очередь, о поставках волокна и продуктов переработки в Европу, говорил Уваров.



Дом конопли

У "Смарт хемпа" есть розничный бренд: компании принадлежат права на товарный знак "Дом конопли". Это, как пишет сам "Дом конопли" на своем сайте, "первый в России шоу-рум продукции из технической конопли", расположенный на Никитском бульваре в Москве.