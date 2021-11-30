VK запустила сервисы VK Музыка и для музыкантов VK Студия

"VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций".

"VK Музыка" будет запущена на основе приложения Boom. Треки можно будет слушать онлайн и офлайн. Также можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции "VK Музыки".



VK Музыка

В компании отметили, что сейчас в базе "VK Музыки" более 100 млн плейлистов, которые собраны людьми и сообществами. "В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах "VK Музыки": количество их прослушиваний за год выросло на 54%", - уточняется в сообщении.

В компании также сообщили о продукте для музыкантов - "VK Студия" vk.com/studio. Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

VK Студия станет основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.

«Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов. Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус», - говорит Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK.

VK Музыка доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы. При этом слушать музыку всё так же можно и в музыкальных разделах ВКонтакте и Одноклассников — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.