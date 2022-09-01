1 сентября Дима Билан спел «Крылатые качели» про детей Донбасса

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Дима Билан выпустил клип на песню Евгения Крылатова и Юрия Энтина «Крылатые качели» 1 сентября (смотреть клип).

В клипе Дима Билан поет на фоне зажженных свечей, и в кадре сменяются реальные фотографии детей из Донбасса, погибших в ходе боевых действий. А в конце клипа - имена и даты рождения и смерти каждого из детей.

«День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! «Крылатые качели», клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», - написал артист.

Дима Билан
Дима Билан

В треке звучит детский хор, однако артист не указал, какой именно (возможно, используется оригинальная минусовка песни с обработкой). Кроме того, нет имен и фотографий детей, погибших на остальной территории Украины.

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