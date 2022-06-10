Anna Asti пообещала новый альбом и озвучила его название

В ближайшее время Anna Asti презентует свой первый сольный альбом, получивший название «Феникс». Каким он будет и когда состоится премьера, артистка рассказала во время «Вечернего шоу» на «Русском Радио». В сборник войдут 11 композиций. Anna Asti сказала, что завидует активно выступающим артистам и тоже хочет как можно скорее выйти на сцену.
«Для меня восемь месяцев просидеть в порядке внутренней работы, в ожидании — просто какой-то кошмар. Я не могу сидеть, из меня прёт эта энергия: хочу петь, танцевать, работать на сцене», — рассказала певица.
Также Anna Asti пообещала отличные перформансы на сцене с участием шоу-балета. В альбом также войдёт бонус-трек — песня, которая ждала своего выхода с прошлого ее дня рождения.
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