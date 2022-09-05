Дима Билан опекает слепую тигрицу

В клипе Дима Билан поет на фоне зажженных свечей, и в кадре сменяются реальные фотографии детей из Донбасса, погибших в ходе боевых действий. А в конце клипа - имена и даты рождения и смерти каждого из детей.







«День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! «Крылатые качели», клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», - написал артист.



Дима Билан



В треке звучит детский хор, однако артист не указал,