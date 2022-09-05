Дима Билан опекает слепую тигрицу

"Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном", - сказал Билан "на полях" II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Конечно, я с большим удовольствием это сделал, тем более узнав, что у нее проблемы со зрением, она родилась с катарактой, видела только силуэты", - добавил он.
II Международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад, в 2010 году, - также в год тигра по Восточному календарю.
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