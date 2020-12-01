Дима Билан прочитает онлайн-курс о вокале

Своими танцами они остановили работу метрополитена на одном из переходов между станциями на несколько часов. Так Шура Би-2 в рамках одного из своих успешных проектов «Куртки Кобейна» работал над новым клипом коллектива.



Победитель «Евровидения» на этот раз не проронил ни слова – Билан исполнил главную роль в новом клипе коллектива на ремикс песни «Люди на эскалаторах». Он впервые снялся в чужом музыкальном видео в качестве актера.

