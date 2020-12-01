Дима Билан прочитает онлайн-курс о вокале

Об этом Дима Билан сообщил в своих соцсетях.
«Друзья, спешу сообщить вам, что мой онлайн-курс «Основы вокала и карьера артиста» уже на urokilegend.ru! Я очень рад, что у меня появилась возможность поделиться с вами своим опытом! У меня 20 лет работы в индустрии, есть о чем рассказать! На курсе вы найдёте руководство, как стать артистом, бороться со страхом, преодолевать препятствия (в первую очередь самого себя!) и постоянно развиваться! На практической части я показываю, как поставить голос и сделать звучание стабильным и мощным. Такое я делаю впервые и вы подобного ещё не видели!», - пишет артист.
Курс Димы Билана состоит из 11 уроков, и его просмотр на месяц стоит сейчас (по акции) 5990 руб.
«Артист переживает разное в своей жизни и вдыхает искреннее выстраданное содержание в песни, которые он поёт: иначе их никто не будет слушать. Артист контролирует не только свой голос — но и весь процесс работы над выступлением, клипом, альбомом или песней. Артист тщательно и со всей ответственностью подбирает себе команду единомышленников, ведь одному невозможно сделать все. Артист следит за новыми технологиями и диджитал-форматами — и применяет их сразу в работе, стараясь быть ближе к аудитории. Артист регулярно меняется и придумывает себя и свой стиль заново, потому что иначе от него устанут и слушатели, и он сам»,- формулирует Билан.
Комменты