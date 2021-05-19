Дима Билан выпустил чувственный клип в честь Штирлица

Режиссер Константин Богомолов при помощи оператора Владислава Опельянца погружает в атмосферу советского худсовета, который утверждает к выходу фильм о любви разведчика к своей жене, с цитированием музыки к «17 мгновениям весны» и знаменитой сцены в берлинском кафе, где Штирлиц встречался с женой.

Дима Билан играет, соответственно, разведчика. Екатерина Давыдова - его жену, по фильму. И потом они сидят в архивном кинозале, где смотрят старую пленку с так и не вышедшим на экраны фильмом со своим участием из-за постельной сцены.



Дима Билан

«Неожиданная, откровенная и очень чувственная работа. Константин Богомолов и Влад Опельянц создали мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней», - говорится в описании видео.

«Вопреки запросам и трендам сегодняшнего времени - ловите абсолютно серьёзную творческую арт-работу от маэстро Константина Богомолова - мой музыкальный фильм на трек «Она моя»! Случилось то, чего я никогда ещё не делал в кадре ... ну в прочем, сами все видите», - прокомментировал Билан.