Дима Билан выпустил второй альбом за год

В альбоме «Вторая жизнь» - 11 песен, среди которых фиты с Ivanna, George Fetcher, Samali и группой «Земляне».
«Я очень много компилировал, искал или музыка сама находила меня, пробовал иные оттенки своего голоса и тембра! Есть произведения, в которых узнать меня достаточно сложно - и это все поиски новых горизонтов, чтобы не быть скучным самому себе, чтобы петлять следы, чтобы Вам было интереснее! Фьюжн - я так называю общее настроение альбома, в нем есть все от многочастного произведения «Вторая жизнь», до абсолютно легкой для восприятия «Невозможное-возможно 2.0.»! Я приглашаю вас в свой мир, где экспериментам есть место всегда! Приятного вам прослушивания!!!», - написал Билан, не жалея восклицательных знаков.
Фактически альбом «Вторая жизнь» является второй частью альбома «Перезагрузка».
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