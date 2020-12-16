Дима Билан выпустил второй альбом за год

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Дима Билан выпустил новый альбом «Вторая жизнь», который стал вторым студийным альбомом певца в этом году (слушать альбом).

В альбоме «Вторая жизнь» - 11 песен, среди которых фиты с Ivanna, George Fetcher, Samali и группой «Земляне».

«Я очень много компилировал, искал или музыка сама находила меня, пробовал иные оттенки своего голоса и тембра! Есть произведения, в которых узнать меня достаточно сложно - и это все поиски новых горизонтов, чтобы не быть скучным самому себе, чтобы петлять следы, чтобы Вам было интереснее! Фьюжн - я так называю общее настроение альбома, в нем есть все от многочастного произведения «Вторая жизнь», до абсолютно легкой для восприятия «Невозможное-возможно 2.0.»! Я приглашаю вас в свой мир, где экспериментам есть место всегда! Приятного вам прослушивания!!!», - написал Билан, не жалея восклицательных знаков.

Дима Билан
Дима Билан

Фактически альбом «Вторая жизнь» является второй частью альбома «Перезагрузка».

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