Егор Крид и Morgenshtern спели «Весёлую песню» в разрушенном городе

«А вот и долгожданная премьера клипа на трек - Веселая песня! Morgenshtern уже не верил в выход этого клипа, но когда-то это должно было произойти. Если есть грустная, то веселая песня быть просто обязана! Егор Крид и Алишер Моргенштерн покажут вам реальные кадры из будущего 2021 года (ЛОЛ). Если вдруг нас не станет - наша музыка все равно останется!», - написал Егор Крид.
Режиссер клипа Александр Романов воссоздал постапокалиптические картины разрушенного города, по которому среди опустевших небоскребов бродят и танцуют Егор Крид и Моргенштерн, рассуждая о том, что станет тратить заработанные ими деньги, а пока на всякий случай они их просто сжигают в бочке.
«Один из любимых треков. Ждали клип полгода, зайдите на Ютуб и поймёте, что не зря!» - добавил Егор Крид.
«Смотрите музыкальный фильм «Веселая песня» и учитесь, пока мы живы», - с присущей ему скромностью прокомментировал Моргенштерн.
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