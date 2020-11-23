Егор Крид и Morgenshtern спели «Весёлую песню» в разрушенном городе

Егор Крид и The Limba написали трек со знакомым вайбом, подобрав похожий трэповый бит. Только на этот раз песня не о коньяке, а об известной марке духов «Coco L'Eau». В треке всё же есть строчка «её бокал полон Х.О» из припева первоначальной композиции. Она звучит один раз, после чего Егор обыгрывает ту же мелодию в своём куплете.

