Филипп Киркоров построит концертный зал под Петербургом

Компания Филиппа Киркорова и партнеров подписала на ПМЭФ соглашение с правительством Ленинградской области. Во Всеволожском районе построят культурно-развлекательный центр «Звезда».
«Аналогов такому комплексу в Петербурге нет. Он будет одноэтажный, многотысячный. Находиться он будет в Ленинградской области, в микрорайоне Миллионники по дороге на Новосаратовку. В это интересное экономическое время у нас есть возможность создавать новые проекты. Я со своим партнером Михаилом Баракиным, мы решили ничего не просить у государства. Только одно, чтобы не мешали создать этот проект. У нас есть поддержка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Единственное, что я попросил у властей - установить светофор около нашего комплекса», - рассказал Филипп Киркоров.
Анонсированная стоимость проекта — примерно полтора миллиарда рублей.
Филипп хотел сначала объявить конкурс на название для КРЦ. Однако затем решил назвать его сам.
«Мы подумали, и я решил, что центр будет называться «Звезда». А как еще он может называться?»
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