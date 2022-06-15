Филипп Киркоров построит концертный зал под Петербургом

Филипп Киркоров так сказал в интервью Ксении Собчак:



«Я сейчас в ужасе что мои слова не услышали... и вторят… зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со