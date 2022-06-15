Филипп Киркоров построит концертный зал под Петербургом

Опубликовано пользователем

Гостем Петербургского международного экономического форума стал Филипп Киркоров. Певец рассказал, что присутствует на форуме как бизнесмен, и планирует реализацию собственного проекта в Ленинградской области.

Компания Филиппа Киркорова и партнеров подписала на ПМЭФ соглашение с правительством Ленинградской области. Во Всеволожском районе построят культурно-развлекательный центр «Звезда».

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

«Аналогов такому комплексу в Петербурге нет. Он будет одноэтажный, многотысячный. Находиться он будет в Ленинградской области, в микрорайоне Миллионники по дороге на Новосаратовку. В это интересное экономическое время у нас есть возможность создавать новые проекты. Я со своим партнером Михаилом Баракиным, мы решили ничего не просить у государства. Только одно, чтобы не мешали создать этот проект. У нас есть поддержка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Единственное, что я попросил у властей - установить светофор около нашего комплекса», - рассказал Филипп Киркоров.

Анонсированная стоимость проекта — примерно полтора миллиарда рублей.

Филипп хотел сначала объявить конкурс на название для КРЦ. Однако затем решил назвать его сам.

«Мы подумали, и я решил, что центр будет называться «Звезда». А как еще он может называться?»

Быстрый поиск: 