Григорий Лепс призвал не трогать «душу грязными руками»

«Новинка Гуцериева и Мисина — это не реквием по уходящему году, который стал испытанием для всего человечества. Это песня-вдохновение, это песня-призыв. В словах поэта даже поседевшая, немного уставшая надежда призывает «не трогать душу грязными руками», от которых мы страдаем в настоящем и духовно, и физически. Песня о том, как важно не потерять эту надежду, чтобы будущее не обернулось в саван трагического самообмана, который почти всегда оправдывается тем, что «нет пути другого»», - говорится в пресс-релизе.

Не троньте душу грязными руками!Не надо врать, что нет пути другого.Я на задворках мёртвыми губами…Искал поддержки я у чужих пророков.

Посыл песни: руки и деяния нужно держать в чистоте. Во всех смыслах, начиная с намерений.

«Мы сделали с Михаилом Сафарбековичем несколько песен, и каждая из них имеет своего слушателя. Каждое его произведение — это отдельный мир и отдельная Вселенная. Мимо этой песни вы не пройдёте», - говорит Григорий Лепс.



Григорий Лепс

Трек звучит в джаз-роке, и тут наиболее ярко проявляется характерный вокал Григория Лепса.

«Мне очень нравится работать с Михаилом Сафарбековичем, у него совершенно разная поэзия — от самой глубокой, погружённой внутрь человека, до самой лёгкой и простой. Это наше новое совместное произведение, — говорит Андрей Мисин. — Меня всегда прельщает, когда человек хочет что-то сказать этому миру из глубины самого себя. Григорий очень здорово спел. Он умеет рассказывать такие смысловые истории. Уверен: у нас всё получилось!»