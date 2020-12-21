Iowa устроила массовые поцелуи в клубе

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Группа Iowa выпустила клип на песню «Спайси» о том, как важно найти и узнать свою любовь (смотреть клип).

Режиссер клипа Маша Жемчужина сняла винтажный клип, в котором в духе 90-х перемежаются кадры из дэнс-клуба, на кровати, у холодильника, с концерта и, конечно, за столом с множеством перца и томатного сока.

«Среди пресного и серого важно найти, узнать свою любовь. О том, что самое важное - это огонь между двумя, это страсть и жажда жизни. И, однажды получив свой поцелуй «спайси» - мы будем продолжать искать его повсюду, он будет мерещиться, сводить с ума. Спойлер - даже гипноз не поможет забыть его! И только в конце клипа...а зачем вы это читаете?»

Iowa
Iowa

Завершается клип сценой массового поцелуя, она произвела особенное впечатление на Катю Иванчикову.

«Нет ничего сильнее поцелуя. Со мной такое было впервые. Мы стояли в толпе, и я чувствовала такую сильную энергию вокруг, какое-то время не могла дышать, пытаясь понять, что со мной происходит... Будто я в дикой природе погружаюсь под воду с дельфинами. Погружаюсь, а в затылке вибрации, разливающиеся мурашками по всему телу! И не понимаешь, где ты - над водой или под водой. Что-то такое же сильное, естественное, искрящееся, пробивающееся, как росток сквозь асфальт! Жизнь!

Когда все эти пары стояли вокруг, и мы все одновременно целовались со своими любимыми - это самое сильное ощущение за весь этот год. Это перекрыло все остальное. Я поняла - мы прорвемся! И в очередной раз убедилась, что нет ничего сильнее поцелуя. Поцелуя спайси. Отмечай того, кто напоминает всегда о главном! Чей поцелуй добавляет специи в твою жизнь!»

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