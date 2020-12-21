Iowa устроила массовые поцелуи в клубе

Режиссер клипа Маша Жемчужина сняла винтажный клип, в котором в духе 90-х перемежаются кадры из дэнс-клуба, на кровати, у холодильника, с концерта и, конечно, за столом с множеством перца и томатного сока.
«Среди пресного и серого важно найти, узнать свою любовь. О том, что самое важное - это огонь между двумя, это страсть и жажда жизни. И, однажды получив свой поцелуй «спайси» - мы будем продолжать искать его повсюду, он будет мерещиться, сводить с ума. Спойлер - даже гипноз не поможет забыть его! И только в конце клипа...а зачем вы это читаете?»
Завершается клип сценой массового поцелуя, она произвела особенное впечатление на Катю Иванчикову.
«Нет ничего сильнее поцелуя. Со мной такое было впервые. Мы стояли в толпе, и я чувствовала такую сильную энергию вокруг, какое-то время не могла дышать, пытаясь понять, что со мной происходит... Будто я в дикой природе погружаюсь под воду с дельфинами. Погружаюсь, а в затылке вибрации, разливающиеся мурашками по всему телу! И не понимаешь, где ты - над водой или под водой. Что-то такое же сильное, естественное, искрящееся, пробивающееся, как росток сквозь асфальт! Жизнь!
Когда все эти пары стояли вокруг, и мы все одновременно целовались со своими любимыми - это самое сильное ощущение за весь этот год. Это перекрыло все остальное. Я поняла - мы прорвемся! И в очередной раз убедилась, что нет ничего сильнее поцелуя. Поцелуя спайси. Отмечай того, кто напоминает всегда о главном! Чей поцелуй добавляет специи в твою жизнь!»
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