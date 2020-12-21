Iowa устроила массовые поцелуи в клубе

Режиссер клипа Маша Жемчужина сняла винтажный клип, в котором в духе 90-х перемежаются кадры из дэнс-клуба, на кровати, у холодильника, с концерта и, конечно, за столом с множеством перца и томатного сока.

Завершается клип сценой массового поцелуя, она произвела особенное впечатление на Катю Иванчикову.

Когда все эти пары стояли вокруг, и мы все одновременно целовались со своими любимыми - это самое сильное ощущение за весь этот год. Это перекрыло все остальное. Я поняла - мы прорвемся! И в очередной раз убедилась, что нет ничего сильнее поцелуя. Поцелуя спайси. Отмечай того, кто напоминает всегда о главном! Чей поцелуй добавляет специи в твою жизнь!»