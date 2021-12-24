Jony и Леонид Агутин обменялись песнями

Необычный обмен песнями случился у артистов разных поколений, - Jony спел агутинскую «На сиреневой луне», а Агутин сделал свою версию трека Jony «Ты беспощадна».
«Леонид Агутин, спасибо огромное за творчество и за огромный вклад в музыку», - написал Jony.
«Сделать кавер Агутина, который сам по себе выглядит как кавер, - смело и дурашливо. Джахид сделал, и это звучит как самобытная версия а-ля Jony — неплохой результат, хотя музыки тут маловато. В обратку Агутин сделал кавер песни «Ты беспощадна» (даже не выходивший синглом, а из альбома «Небесные розы»), бодрый и попсовенький. Все на стиле, никто не потерял, а сотрудничество мейджоров Warner и Atlantic даже порадовало. Я бы назвал эксперимент удачным. А по музыке слушать тут нечего, увы», - думает музыкальный критик Гуру Кен.
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