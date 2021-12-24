Jony и Леонид Агутин обменялись песнями

Агутин, Гагарина, Баста и Artik&Asti победили на премии «Виктория» В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021». Ведущими Премии стали Анна Шатилова и рэпер ST. Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культуру» получил великий советский и российский композитор Александр Зацепин, отметивший в этом году свое 95-летие.



Александр Зацепин также вручил премию «Виктория» в номинации «Саундтрек» группе «Любэ» за песню «А река течет» из фильма «Родные». Для Николая Расторгуева награда стала сюрпризом, он отметил, что не ожидал стать лауреатом Российской национальной музыкальной премии в этом году.



Рекордсменом «Виктории-2021» по...

Леонид Агутин в День пограничника выпустил альбом и клип Леонид Агутин в день пограничника выпустил новый альбом «Включите свет» и клип на песню «Сочи» с Андреем Мерзликиным и Любовью Толкалиной в главных ролях (слушать альбом). «Это большое счастье — сочинять! Когда Бог дарует тебе эту способность, грех не «откликнуться на предложение», да и невозможно противостоять тяге творчества. А если ещё то, что ты выдумываешь, искренне нравится кому-то кроме тебя, так и просто нечестно молчать. Вот я и сочиняю. Я не строю козни, не вынашиваю хитроумные планы или благородные помыслы, чтобы понравиться. Я каждый раз мечтаю, чтобы мои песни полюбили те, для кого они написаны, и надеюсь, что этих людей больше, чем я рассчитывал....

Леонид Агутин: Ваши песни нужны только вам. А людям нужен восторг! В новом выпуске программы "Личные связи" на авторском YouTube-канале Юрия Костина вышло интервью Леонида Агутина. Юрий Алексеевич и Леонид поговорили о шоу-бизнесе, цензуре, проекте "Голос", современных авторах песен и многом другом. Также артист рассказал о личной жизни - школьные годы, встреча с Анжеликой Варум, отношения с дочерью Лизой, скандальные истории, в которые попадал в прошлом, и т.д.







Юрий Костин: Я даже не знаю, как начинать это интервью, дорогой мой. Потому что хотелось сказать, что в проекте «Личные связи» – Леонид Агутин, известный российский артист, композитор, певец, продюсер, писатель, коллега. А на самом деле просто рядом со мной – мой близкий друг. И по каким-то даже параметрам братское сердце...

Леонид Агутин рассказал о победе на USA Songwriting Competition Российский певец занял первое место на онлайн-конкурсе USA Songwriting Competition в категории World с песней "Just a Rainy Day", записанной совместно с Ал Ди Меолой и Алексом Сино. «Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторстве с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - рассказал Леонид Агутин.







На онлайн-конкурс USA Songwriting Competition, который в...