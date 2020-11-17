Леонид Агутин спел с хором «Включите свет»

Режиссеры Андрей Сергеев и Кирилл Кузин показывают, как Леонид Агутин идет по темным коридорам, и вдруг оказывается перед микрофоном. Вскоре темный зал становится ярко освещенным концертным залом «Music Media Dome», а на сцене и в зале - сотни поющих песню людей.

«Эта песня родилась раньше смысла, которым наградили её обстоятельства этого года. Долго не понимал, как её подать, но простая идея с приглашением на съёмки клипа не просто массовки, а музыкантов, артистов, участников конкурса «Каверни Агутина», сложила у меня в голове все пазлы. Смотрите клип, друзья, слушайте песню и дай Бог вам всем здоровья, терпения и удачи!», - рассказал Леонид Агутин.



Леонид Агутин

В финале клипа все участники хора поют а капелла. Леонид Агутин рассказал, как это было сделано.

«Некоторые музыкальные партии трека были записаны прямо во время съёмок видео, включая хор участников конкурса «Каверни Агутина». Песня была написана ещё в прошлом году, но удивительным образом опередила время. В общем, когда услышите, всё поймёте».