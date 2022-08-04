Люсю Чеботину довели до слез

Незадолго до начала концерта мужчина явился в гримерку к певице, где начал хамить, нецензурно выражаться и даже дергать ее за джинсы. О случившемся исполнительница хита «Солнце Монако» пожаловалась поклонникам у себя в соцсетях.



Люся Чеботина







По словам Люси, оппонент вел себя неадекватно не только с ней самой, но и с ее мамой, которая является директором певицы. Чеботина сообщила, что при конфликте присутствовали и другие люди, которые никак не вмешались в происходящее. «Этот соучредитель довел меня окончательно до слез и истерики, он нам сказал: "Двойную цену налом, или вы отсюда никуда не уйдёте". Нам чудом удалось выбраться, пообещав, что мы отдадим деньги».

После этого, как рассказала Чеботина, организаторы начали распространять в интернете и в СМИ заведомо некорректную информацию о том, что выступление не состоялось исключительно по вине самой певицы. Сейчас данным вопросом занимаются ее адвокаты.