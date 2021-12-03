Мари Краймбрери назвала себя «Глупой»

Автор музыки и слов: Мари Краймбрери. Песня посвящена проблема расставанию с бывшими, которые «была бы глупая, не выбрала бы тебя». Лирический герой Мари признает ошибку в выборе, но оправдывает себя тем, что хотела сделать все как лучше.

Песня завершается неопределенно. Героиня предпочитает кричать о помощи, но не готова ничего изменить сама.



Мари Краймбрери

«Мари Краймбрери не впервые петь о страданиях, она на этом буквально специализируется. Теперь вот зарисовка о том, что парень казался слабым и романтичным поэтом, но оказался не тем. Драма решается просто - «вот такая я глупая женщина» цинично прощается с поэтом, и ищет твердое плечо. Про биты нельзя сказать нечего, кроме того, что они формально есть. На мой взгляд, это еще одна сырая песня Краймбрери, которая грешит этим не первый раз. Задумка классная, реализация — ниже плинтуса», - считает музыкальный критик Гуру Кен.