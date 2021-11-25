Мари Краймбрери подралась с Димой Биланом

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Мари Краймбрери и Дима Билан экранизировали вышедший пару месяцев назад дуэт «Ты не моя пара» (смотреть клип).

Режиссер Сергей Грей придумал историю, где Дима Билан и Мари Краймбрери оказываются героями реалити-шоу вроде «За стеклом» (корреспондента новостей играет радиоведущая Алиса Селезнева), где признания «ты не мой парень» визуализируются вплоть до почти реальной драки между артистами, вплоть до метания ножей и разбиванием бутылок о голову. Заканчивается все более мирно...

«Вот это пожар!», - комментирует Дима Билан.

Дима Билан и Мари Краймбрери
Дима Билан и Мари Краймбрери

«Мне кажется, это самый долгожданный клип! Дима, так мы выиграли или нет?», - задается вопросом Мари Краймбрери.

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