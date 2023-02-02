Мари Краймбрери сняла фильм про себя

Режиссером почти двухчасового видео стал Сергей Грей.
«Оттолкнувшись от первоначального смысла, вложенного в название этого концерта, всё, что происходило с ним дальше, отчётливее фиксировало эти слова. Я растворилась полностью в этом камерном зале, я слышала каждый ваш шёпот. А главное - каждое ваше сердце. Сердце всегда громче», - представила фильм-концерт Мари Краймбрери.
По словам артистки, смотреть это видео нужно особенным образом.
«Садись поудобнее и визуализируй: представь кинотеатр, где в зале на несколько тысяч мест разместились люди, которые не только с разных уголков страны, но и с разных стран. И всех одновременно на протяжении почти двух часов объединяет только одно - акустическое наслаждение и гармония», - советует Мари.
Кроме того, певица посоветовала запастись для просмотра «разными вкусностями».
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