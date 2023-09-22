Мари Краймбрери спела про боль

Песня вошла в саундтрек к восьмому сезону телешоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!». Премьера трека приурочена к старту нового сезона, состоявшемуся 21 сентября.
В телепроект набираются девушки, чья жизнь катится под откос из-за тяжелого детства, пьющих родителей и проблем с наркотиками и алкоголем. Команда программы дает участницам шанс измениться к лучшему, осознать свои ошибки и начать все с чистого листа, найдя цели в жизни. На протяжении нескольких месяцев они проходят различные испытания, сессии с психологом и буквально учатся жить заново.
«Эта боль тебя вылечит, выпустит, уведёт от прошлого», - поет Мари Краймбрери.
Релиз сингла состоялся на лейбле Velvet Music.
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