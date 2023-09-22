Мари Краймбрери спела про боль

На марафоне «18 нам уже!» Николай Басков вспомнил и свою юность. Правда, как именно он отмечал совершеннолетие и какие подарки получил, из памяти выветрилось, признался артист. В то время он уже с головой ушел в творчество, и вообще с детства не ждал подарков от других – зарабатывал на них сам.

