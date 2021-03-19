Мари Краймбрери выпустила новый альбом и клип

В альбом «Нас узнает весь мир (Part 1). Deluxe Version» вошли 9 песен, многие из которых уже были выпущены ранее синглами. Для «Яндекс-музыки» певица записала комментарии к каждой песни (Intro) в виде чтения стихов с легким украинским говорком.

Режиссер танцевального клипа «Иди танцуй» - Serghey Grey. В клипе певица просто танцует в неком ночном клубе под свою песню о сложных отношениях с парнем.

«Премьера альбома. Альбома, который я люблю так сильно, что со слезами на глазах печатаю этот текст и волнуюсь так, будто рассказываю о себе на свидании человеку, которого уже очень сильно люблю. Каждая песня в нём - особенная для меня. Каждая песня - этап моей жизни. Каждая песня - с мурашками по всему телу. Сегодня тот самый момент, когда эти песни перестают быть только моими. Теперь они наши с вами! Слушайте, проживайте, любите, прощайтесь, танцуйте - делайте всё, что угодно, лишь бы вам хотелось проживать каждую секунду под эти жизненные саундтреки», - пишет Мари Краймбрери.



Мари Краймбрери