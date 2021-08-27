Mia Boyka выпустила первый «Прощальный альбом»

На днях Mia Boyka заявила в соцсетях, что устала от тяжёлого рабочего графика и больше так не может. Но вскоре выяснилось, что блогерша вовсе не собирается уходить со сцены, как многие подумали, но готовится к новому этапу в карьере. Она собирается отойти от прежнего «детского» стиля, и начнёт делать более взрослую музыку. А пока она решила выпустить «Прощальный альбом».

«Прощальный альбом» стал дебютным полноформатным релизом Mia Boyka, до этого она выпускала только синглы и клипы. Релиз содержит 17 композиций, в том числе пять совершенно новых. В него вошли фит с сестрой певицы Ester Boyka «Мы не расстанемся никогда», дэнс-трек «Танцы под дождём» в дуэте с Ваней Дмитриенко, а также сольные песни «Камень Ножницы Бумага», «Вау» и «Я люблю своих подпишников». Последняя является альтернативной версией апрельского сингла «Бегу по тропинке».



Mia Boyka

«Я собрала в этом альбоме новые треки и ваши любимые старые хиты. Надеюсь, вам понравится», - говорит Миа.

В треклист также попали ранее выходившие коллабы с Егором Шипом («Наруто»), Аней Pokrov («Снежинка») и T-Killah («Мама не в курсе», «Лепесток»).