Моргенштерн и Imanbek выпустили трек с Fetty Wap

В треке чередуются рэп, частушки и акапельная читка. Напомним, что Imanbek совсем недавно получил премию Grammy за «Лучший ремикс» песни«Roses» бруклинского рэпера Saint Jhn.

«Я делаю музло не ради бабок, как думают многие глупцы, а ради вот такого», - прокомментировал Алишер Моргенштерн, показав восторженную реакцию какого-то не совсем адекватного на видео 15-летнего блогера.



Morgenshtern, Imanbek, Fetty Wap

Fetty Wap - известный американский рэпер Bruce Wayne, получил известность благодаря синглу «Trap Queen». Благодаря коммерческому успеху «Trap Queen», подписал контракт со звукозаписывающей компанией 300 Entertainment, принадлежащей Atlantic Records. Впоследствии выпустил несколько синглов, которые вошли в первую десятку хит-парада Billboard Hot 100. Одноимённый студийный альбом Fetty (2015) дебютировал на первой строчке Billboard 200.

Напомним, что сейчас Atlantic Records купил российский лейбл «Жара», так что коллаборация - результат действий нового лейбла. Сам Bruce Wayne в соцсетях никак не обозначил, что он знает что-то про Моргенштерна или Иманбека.