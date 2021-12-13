Моргенштерн и Zivert стали артистами года в VK

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

В Топ-3 самых упоминаемых персон вошли Владимир Путин (13,04 млн упоминаний), политзаключенный Алексей Навальный (4,45 млн упоминаний) и корейский бойз-бенд BTS (2,20 млн упоминаний). Также в десятке из артистов - Morgenshtern (2,01 млн), Ольга Бузова (1 млн) и Артик и Асти (992,4 тыс).

Среди самых упоминаемых тем музыкальных нет.

VK Музыка представила итоги года: что чаще и дольше слушали в 2021 году — самые популярные треки, альбомы и артисты. И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков.



Итоги 2021 года VK

«Артисткой года» становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik&Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он побеждает в номинации «Прорыв года».

«Артист года» — Morgenshtern

«Альбом года» — Morgenshtern / Million Dollar: Business

«Моргенштерн года» — Артур Пирожков

«Артистка года» — Zivert

«Группа года» — Artik&Asti

«Иностранный артист года» — Måneskin

«Прорыв года» — OG Buda

Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli&Navai. А вот на повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Интересно, что Скриптонит и Morgenshtern — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них всё ещё нет. Поэтому VK Музыка вручает им специальную награду: «„Вам нужен фит“ года».

«Трек года» — «Птичка» (HammAli&Navai)

«Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда)

«„Вам нужен фит“ года» — Скриптонит и Morgenshtern

«Куратором года» по мнению VK Музыки стал «Родной звук». Также платформа отметила ещё три уникальных сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».

«Мы всегда рады, когда в рейтинге VK Музыки появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растёт OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал „Прорывом года“», - объяснил Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK.

Интересные факты

Miyagi встречается трижды в топ-10 альбомов: с одним собственным релизом и двумя совместными альбомами. Также три его песни попали в топ-30 треков. Трек «Птичка» держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае.

Во Владивостоке, Волгограде, Калининграде и Омске самым популярным треком стал «Нету интереса» от 10AGE.

В топ-10 альбомов вошли сразу два релиза Morgenshtern. VK Музыка выпустила по стикерпаку к каждому — наборы добавили себе 6,5 млн человек.

Bandana I от Big Baby Tape&kizaru вышел в конце октября, но успел набрать достаточно прослушиваний, чтобы попасть в топ-10 альбомов.

Топ-30 треков

1. HammAli&Navai — «Птичка»2. Султан Лагучев — «Горький вкус»3. 10AGE — «Нету интереса»4. Miyagi&Andy Panda — «Патрон»5. Morgenshtern — Cristal&Моёт6. 10AGE — «Пушка»7. Хабиб — «Ягода малинка»8. Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»9. Скриптонит&Райда — Baby mama10. Branya&Macan — «Пополам»11. Ramil' — «Сон»12. Free Flow Flava — Final Round13. Minelli — Rampampam14. Джарахов&Markul — «Я в моменте»15. Artik&Asti — «Истеричка»16. Mekhman — «Копия пиратская»17. Slava Marlow — Ты горишь как огонь18. Dead Blonde — «Мальчик на девятке»19. Gayazov$ Brother$&Filatov&Karas — «Пошла жара»20. Galibri&Mavik — «Федерико Феллини»21. Masked Wolf — Astronaut In The Ocean22. Канги — «Эйя»23. Bodiev — «Крузак 200»24. Miyagi&Andy Panda — Minor25. Seemee feat. Soda Luv — «Голодный пёс»26. Jamik&Pussykiller — «Франция»27. Goro — «Дорогу молодым»28. Niman feat. Truwer, Райда, Скриптонит — «Талия»29. Konfuz — «Ратата»30. 104 feat. Miyagi, Скриптонит — Не жаль

Топ-10 альбомов

1. Morgenshtern — Million Dollar: Business2. Miyagi&Andy Panda — Yamakasi3. Miyagi — Buster Keaton4. Ramil’ — «Сияй»5. Slava Marlow — Артём6. Free Flow Flava — Fuji7. Big Baby Tape&kizaru — Bandana I8. Morgenshtern — Million Dollar: Happiness9. Miyagi&Эндшпиль — «Неизданное, Pt. 1»10. Artik&Asti — «Миллениум»