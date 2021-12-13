Моргенштерн и Zivert стали артистами года в VK

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.
В Топ-3 самых упоминаемых персон вошли Владимир Путин (13,04 млн упоминаний), политзаключенный Алексей Навальный (4,45 млн упоминаний) и корейский бойз-бенд BTS (2,20 млн упоминаний). Также в десятке из артистов - Morgenshtern (2,01 млн), Ольга Бузова (1 млн) и Артик и Асти (992,4 тыс).
Среди самых упоминаемых тем музыкальных нет.
VK Музыка представила итоги года: что чаще и дольше слушали в 2021 году — самые популярные треки, альбомы и артисты. И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков.
«Артисткой года» становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik&Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он побеждает в номинации «Прорыв года».
- «Артист года» — Morgenshtern
- «Альбом года» — Morgenshtern / Million Dollar: Business
- «Моргенштерн года» — Артур Пирожков
- «Артистка года» — Zivert
- «Группа года» — Artik&Asti
- «Иностранный артист года» — Måneskin
- «Прорыв года» — OG Buda
Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli&Navai. А вот на повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Интересно, что Скриптонит и Morgenshtern — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них всё ещё нет. Поэтому VK Музыка вручает им специальную награду: «„Вам нужен фит“ года».
- «Трек года» — «Птичка» (HammAli&Navai)
- «Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда)
- «„Вам нужен фит“ года» — Скриптонит и Morgenshtern
«Куратором года» по мнению VK Музыки стал «Родной звук». Также платформа отметила ещё три уникальных сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».
«Мы всегда рады, когда в рейтинге VK Музыки появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растёт OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал „Прорывом года“», - объяснил Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK.
Интересные факты
Miyagi встречается трижды в топ-10 альбомов: с одним собственным релизом и двумя совместными альбомами. Также три его песни попали в топ-30 треков. Трек «Птичка» держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае.
Во Владивостоке, Волгограде, Калининграде и Омске самым популярным треком стал «Нету интереса» от 10AGE.
В топ-10 альбомов вошли сразу два релиза Morgenshtern. VK Музыка выпустила по стикерпаку к каждому — наборы добавили себе 6,5 млн человек.
Bandana I от Big Baby Tape&kizaru вышел в конце октября, но успел набрать достаточно прослушиваний, чтобы попасть в топ-10 альбомов.
Топ-30 треков1. HammAli&Navai — «Птичка»
2. Султан Лагучев — «Горький вкус»
3. 10AGE — «Нету интереса»
4. Miyagi&Andy Panda — «Патрон»
5. Morgenshtern — Cristal&Моёт
6. 10AGE — «Пушка»
7. Хабиб — «Ягода малинка»
8. Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»
9. Скриптонит&Райда — Baby mama
10. Branya&Macan — «Пополам»
11. Ramil' — «Сон»
12. Free Flow Flava — Final Round
13. Minelli — Rampampam
14. Джарахов&Markul — «Я в моменте»
15. Artik&Asti — «Истеричка»
16. Mekhman — «Копия пиратская»
17. Slava Marlow — Ты горишь как огонь
18. Dead Blonde — «Мальчик на девятке»
19. Gayazov$ Brother$&Filatov&Karas — «Пошла жара»
20. Galibri&Mavik — «Федерико Феллини»
21. Masked Wolf — Astronaut In The Ocean
22. Канги — «Эйя»
23. Bodiev — «Крузак 200»
24. Miyagi&Andy Panda — Minor
25. Seemee feat. Soda Luv — «Голодный пёс»
26. Jamik&Pussykiller — «Франция»
27. Goro — «Дорогу молодым»
28. Niman feat. Truwer, Райда, Скриптонит — «Талия»
29. Konfuz — «Ратата»
30. 104 feat. Miyagi, Скриптонит — Не жаль
Топ-10 альбомов1. Morgenshtern — Million Dollar: Business
2. Miyagi&Andy Panda — Yamakasi
3. Miyagi — Buster Keaton
4. Ramil’ — «Сияй»
5. Slava Marlow — Артём
6. Free Flow Flava — Fuji
7. Big Baby Tape&kizaru — Bandana I
8. Morgenshtern — Million Dollar: Happiness
9. Miyagi&Эндшпиль — «Неизданное, Pt. 1»
10. Artik&Asti — «Миллениум»
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