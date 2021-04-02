Моргенштерн с Dj Smash уныло спел про «волну»

Коллаборация выглядит достаточно неожиданно - Моргенштерн, в отличие от треков на биты Славы Марлоу, выглядит отчаянным старикашкой под простецкие ритмы 90-х, поет под вокодер «Танцуй, как тупая су...», и драйва в этом почти нет.

Отметим, что это второй провальный трек Моргенштерна подряд, после трека «Розовое Вино 2». Без битов Славы Марлоу творчество Моргенштерна выглядит весьма бледно, а тот начал свою сольную карьеру. С учетом подписания контракта на покупку «Жары» Atlantic Records, ситуация в бизнес-плане выглядит довольно рискованной. Впрочем, артист собирается отправиться в живой тур, это может поднять его финансовые показатели.



Моргенштерн