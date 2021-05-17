Моргенштерн выпускает альбом рыжего клоуна «Million Dollar: Happiness»

Трэповая композиция «Show» войдет в будущий студийный альбом «Million Dollar: Happiness», который выходит 20 мая. Всего в нем будет 13 треков.

Режиссер клипа Александр Романов выбрал стилистику циркового шапито. Моргенштерн предстал в образе клоуна, который смешит и пугает детей, и в конце концов им выстреливают из пушки в небо.



Morgenshtern

«Кому, если не нам, выводить Рашку на новый уровень?», - вопрошает Моргенштерн у режиссера.

В трек-листе альбома «Million Dollar: Happiness» заявлен трек с названием «Последний бит от Славы», что намекает на продолжение сотрудничества со Славой Марлоу.