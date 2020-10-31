Ольга Серябкина вышла замуж

Ранее Серябкина ничего не сообщала о подготовке к свадьбе и своем избраннике. В интервью журналу Vogue она впервые сообщила некоторые подробности.

«Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное».



Ольга Серябкина на свадьбе

Церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены. Праздничный ужин состоялся в самой Вене. Молодожены не случайно выбрали именно Австрию:

«Вена — вторая родина мужа, он прожил здесь больше десяти лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно».

«Я счастлива», - коротко написала в соцсетях Серябкина, сопроводив пост сердечком.

Впрочем, имя ее мужа не тайна. Это ее же бывший концертный директор Георгий Начкебия, сын грузинского бизнесмена и бывший сотрудник лейбла MALFA Максима Фадеева. Накануне свадьбы девушка удалила все упоминания о своем экс-концертнике из Инстаграма, а сама церемония прошла, как сообщают источники Super.ru, еще до пандемии — сразу после Нового года.