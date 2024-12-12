Российские артисты исчезли из топов Apple Music в постсоветских странах

Российские артисты в этом году значительно сократили свои позиции или полностью выбыли из рейтингов самых популярных исполнителей в постсоветских странах. В 2023 году позиции исполнителей из России восстанавливались после спада в 2022-м — к концу года они удерживали больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций у сервиса Apple Music почти во всех бывших республиках СССР. Но на конец 2024 года в некоторых странах российские музыканты отсутствуют вовсе, убедился РБК, проанализировав ежесуточные рейтинги этой платформы.

До начала специальной военной операции России на Украине российские исполнители были наиболее популярными практически во всех постсоветских странах. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, произошло заметное сокращение их присутствия в топ-10 большинства государств, но к 2023 году интерес к отечественной музыке восстановился. В числе прочих тогда в рейтинги практически всех стран вошла песня на татарском языке «Пыяла» хип-хоп-дуэта Аигел, которая была использована в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана». Помимо самой России больше половины рейтинга российские артисты удерживали в Белоруссии, Армении, Латвии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Эстонии.

В декабре 2024 года спрос на российских музыкантов в постсоветских странах опустился даже ниже показателей аналогичного периода 2022-го. В Литве, Белоруссии и на Украине они не заняли ни одной позиции в топ-10. А в Эстонии и Узбекистане в рейтинги попало по одной песне Егора Крида и дуэта Navai и Mona.



Егор Крид

Активнее всего российских музыкантов, помимо самой России, слушают в Молдавии (шесть из десяти треков), Армении и Казахстане (по четыре из десяти треков). Чаще всего в рейтинги постсоветских стран из российских исполнителей попадали Егор Крид, дуэт Navai и Mona, рэперы Macan и Баста.

В прошлом году лидером была Белоруссия (девять из десяти треков). Но сейчас весь местный рейтинг самых популярных песен представлен южнокорейской музыкой, преимущественно композициями вокалиста бой-бэнда BTS Чимина. Он же возглавляет топ-10 в Киргизии, а корейский поп входит в десятку в Литве, России и Узбекистане. При этом релиз наиболее популярной корейской песни в постсоветских странах — Who Чимина — состоялся еще в июле 2024 года.

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В большинстве постсоветских стран минимум треть рейтинга занимают песни американских исполнителей, в частности Билли Айлиш, Тедди Свимса, Леди Гаги, Бруно Марса и Кендрика Ламара. Причем популярностью пользуются не только новинки, но и синглы, вышедшие несколько месяцев назад. Активнее всего американскую музыку слушают в Армении, Литве и Эстонии (по пять из десяти треков). При этом местные исполнители спросом пользуются только у аудитории с Украины (семь из десяти треков).

Сокращение популярности российских музыкантов в постсоветских странах связано со снижением их редакционной поддержки на международных музыкальных сервисах, считает директор лейбла Legacy Music Катерина Бергер. Кроме того, сказываются ограничения в концертной деятельности артистов. Особо сильно, по мнению Бергер, этот фактор бьет по музыкантам с большой фанатской аудиторией, которая «не только ездит за любимой группой по большинству городов в турах, но и активно стримит репертуар на площадках».

В «русском культурном пространстве всего мира» до 90% занимают стриминги «Яндекс Музыка», «Звук» и «МТС Музыка», утверждает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, отмечая, что исключением выступает Украина. На Apple Music приходится «несколько процентов», а библиотека сервиса насчитывает гораздо меньше русскоязычных записей. Кроме того, в России, по мнению Сафронова, сейчас нет единой политики в сфере культуры в целом и в частности по продвижению российской культуры «на весь мир». «Усилий здесь явно недостаточно, мы просто проигрываем, — считает эксперт. — Массовая культура — это сверхмощное оружие, но у нас пока не умеют его использовать эффективно».

Управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов данные рейтингов Apple Music считает нерепрезентативными, так как топы глобальных стримингов, по его словам, формируются аудиторией от 12 до 24 лет.

«Этой аудитории важна не музыка, а текст, — объясняет Коннов. — А текст на родном языке всегда будет выигрывать перед текстом на иностранном даже в многоязычных странах. Это общеевропейский тренд».

Тенденция к отходу от глобальных суперхитов в сторону локальных наблюдается во всем мире, согласен глава лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот тренд особенно заметен в Латинской Америке, где доля североамериканских артистов существенно сократилась, а также в европейских странах, таких как Италия, где «популярность локальных хитов достигла рекордных уровней».