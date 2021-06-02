Шнур переделал хит Аллы Пугачевой для проекта «Зоя»

Как и в 2018-м, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград» — его доходы Forbes оценил в $8,8 млн. Эксперты называют музыканта «олигархом среди наших артистов», он со своей группой зарабатывает в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив. И их у него много. Состоятельные заказчики могут приглашать его напрямую, без агентов. Один из российских миллиардеров в беседе с Forbes утверждал, что Шнуров зарабатывает за выступление от $300 000.



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