Шнур переделал хит Аллы Пугачевой для проекта «Зоя»

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Новый продюсерский проект Сергея Шнурова «Зоя» выпустил первый студийный альбом «Это жизнь» (слушать альбом).

В релиз вошло 14 треков. Стоит обратить внимание, что нецензурная лексика присутствует в каждой песне. Открывает альбом шансон-песня «Яркая жизнь».

«Это предисловие к той галерее женских образов и женского мира, в который мы предлагаем совершить путешествие. Песня - диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», - полагает Зоя (или сам Шнур).

«Зоя»
«Зоя»

Про песню «Человечек» есть другое высказывание:

«Мир как супермаркет - знаменитая работа Бодрийяра. Где ещё могут жить современные Амуры, как не в магазине? Тут тепло, есть вайфай и повод стрельнуть из лука в парочку случайных знакомых».

Песня «Права», основанная на хите Аллы Пугачевой «Айсберг» (об этом Шнуров не говорит ни слова), зато комментарий к ней выглядит так:

«Женщина всегда права! Это мы знаем с детского сада, когда воспитательница, впадая в некую эмоциональность, ставила нас в угол практически ни за что. О правах женщин следующая композиция».

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