Суд снизил штраф Моргенштерну за плагиат

Ранее сообщалось, что 25 марта Кировский районный суд взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Кроме того, певец должен был оплатить государственную пошлину в размере 6,5 тысяч рублей. Рэпер обжаловал это решение.
"Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.
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