Суд снизил штраф Моргенштерну за плагиат

Рэпер Моргенштерн выпустил сай-фай экранизацию песни «Nominalo» из альбома «Million Dollar: Business» (смотреть клип).

Это один клип режиссера Александра Романова, на этот раз в научно-популярной эстетике. В некой закрытой лаборатории создают целые армии клонов Моргенштерна, чтобы распространить их по всему миру. Поскольку в треке поется про то, что «миллион для него уже не деньги», пока клоны заняты тем, что пересчитают бессчисленное количество денег Моргенштерна. А когда спецслужбы хотят захватить Моргенштерна, клоны помогают ему и в этом...







В финале клипа обещают, что и дальше будут выходить видео на...