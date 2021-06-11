Zivert спела про то, что все возможно

Премию «BraVo» получили Билан и Little Big На третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», прошедшей в камерном формате, артисты российской эстрады получили золотые скрипичные ключи. 3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.



Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры,...

Макс Барских и Zivert спели «Bestseller» в стиле киберпанк Макс Барских и Zivert выпустили в свет дуэт «Bestseller» и клип на него, снятый Аланом Бадоевым (смотреть клип). Действие в клипе Бадоева происходит в некой пустыне, где сооружены футуристические компьютерные инсталляции, и оба артиста в духе киберпанка летают на космическом корабле и танцуют на блестящей подставке.







Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом про одиночество в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки...

«Яндекс.Музыка» 2020: в лучших Artik&Asti, Zivert и Morgenshtern Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года, и выяснил, какую музыку его слушатели слушали больше всего. При подведении итогов учитывались данные с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. К сожалению, сервис «Яндекс.Музыка» так и не научился экспортировать свои чарты на другие сайты (и по-прежнему не функционирует должным образом раздел новых релизов), но наверняка все эти песни знакомы всем.



Русскоязычные артисты



Певица года: Zivert

Артист года: Morgenshtern

Группа года: Artik...

«Золотой Граммофон 2020» взяли Niletto, Гагарина, Zivert и Ханна 12 декабря на сцене ВТБ Арена состоялась XXV Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. За неделю до проведения Церемонии «Русское Радио» организовало тест на коронавирус для всех артистов, организаторов, представителей СМИ, которым предстояло работать на площадке. Количество прессы было серьёзно ограниченно. На самой ВТБ Арене строжайше соблюдались правила безопасности: носить маски и перчатки.

Полина Гагарина



В 2020 году лауреатами «Золотого Граммофона», получившими драгоценные статуэтки от «Русского Радио»,...