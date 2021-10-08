Zivert выпустила еще один «Vinyl»

В альбом «Vinyl #2» вошло 12 треков, в том числе дуэты с Lyriq, Бо и Wiwo.
«Здесь собраны частички абсолютно новых песен… И мы считаем часы до того мгновения, когда они станут вашими», - говорит Зиверт.
«Юлия Zivert выпустила вторую часть альбома Vinyl, это гораздо более грустно, чем ожидалось. Зиверт стала совершенно безликой, подровнялась под линейку среднестатистической попсы, а раньше выделялась. Амбиций больше нет. Обескураживает, что Юлия теперь часто поет в нос, и никто из ее команды не сказал ей, что это ужасно. Здравые люди зачищены? Кажется, мы потеряли самобытную певицу, на которую возлагалось столько надежд. Vinyl #1 был куда оригинальнее. Но я не сбрасываю со счетов Зиверт, кризисы после бурного взлета случались у многих. Надеюсь, она преодолеет все, и вернется с новыми крутыми песнями», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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