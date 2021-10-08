Zivert выпустила еще один «Vinyl»

Zivert спела сумбурное про «Cry» Певица Zivert выпустила новый билингвальный трек и клип «Cry» авторства Алана Бадоева (смотреть клип). Зиверт в новом клипе меняет десятки нарядов, но не совсем понятно, зачем это. Ее погружают в депрессивные и парижские атмосферы, но она всегда углублена в себя и не слишком реагирует на раздражители. Очевидно, Зиверт и Бадоев совершенно не нашли общего языка.







«Я всегда хотела говорить со своим зрителем о самых банальных, простых человеческих чувствах… Потому что, какие бы мы не были разные, мы всегда одинаково счастливы, когда любим… и нам всем одинаково больно, когда мы теряем… мы все...

Дима Билан перепел «Это была любовь» с Zivert Спустя 15 лет Дима Билан перепел хит «Это была любовь» из альбома «Время-река» (2006) с певицей Zivert (слушать песню). «Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на «Евровидении» со слезами на глазах, я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню! Это словно сон!», - говорит Юлия Зиверт.







«Мое к тебе почтение и благодарность!!! Ты ко всему подходишь детально и трепетно! Моё уважение и благодарность к тебе безграничны!», - отвечает ей Дима Билан.



Дима Билан



«На самом деле это очень спорный трек. Зиверт полюбила эту песню в молодости, потому...

Zivert выпустила самую грустную песню Певица Юлия Зиверт выпустила новую лирическую песню «Тебе» (слушать песню). «Еще одна частичка души грядущего альбома “Vinyl 2” и ностальгическая грусть по ритмам 2000-х с gipsy налётом. Думаю эта песня не для всех... Она личная. но если сейчас именно она нужна Тебе, то она "Тебе"... С рождением на свет, моя самая грустная», - говорит Zivert.







«Довольно неожиданный саунд от Zivert. Есть ощущение баллад нулевых с этим выпуклым басом и ненавязчивыми побрякиваниями гитары. Мелодию певица забыла придумать, поэтому полностью идет по гармонии. Но нельзя не признать,...

Zivert выпустила песню о летнем умении отпускать Певица Zivert выпустила новую песню «Del Mar» (слушать песню). «Моя Особенная Песня, так я ее всегда называла... Наконец-то может быть вашей. Хотелось начать лето с драйвовой энергией «Рокки». Мотивировать, помогать людям в какой-то важный момент их жизни. Но на альбоме была еще одна летняя история, но совсем другого ощущения... И в моём сознании она просто обязана была появиться на свет именно летом... Поэтому после нашего голосования решила, что хотелось бы приоткрыть занавес грядущего "Vinyl 2" именно с неё, с Моей Особенной Песни. Для меня "Del Mar" -...